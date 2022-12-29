Окупанти завдали ракетного удару по Харкову

Під час масованої ракетної атаки 29 грудня у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, є прильоти чотирьох ракет, ймовірно С-300.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. За якими об'єктами били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - зазначив він.

Крім того, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах.

"Під прицілом - критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - зазначив він.

Також вчора пізно ввечері Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе "Шахед". Усього по Харкову було випущено 13 дронів. 11 з них були збиті силами нашої ППО.

"Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури міста. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - зауважив очільник області.

Вчора зранку ворог також завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджені адміністративні та виробничі будівлі. Поранення отримав чоловік 48 років. Він госпіталізований з вибуховою травмою, стан - середньої тяжкості.

Також протягом дня російські окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, що розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з рф. Зокрема під вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося без жертв та постраждалих.