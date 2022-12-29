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Окупанти завдали ракетного удару по Харкову
Під час масованої ракетної атаки 29 грудня у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, є прильоти чотирьох ракет, ймовірно С-300.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. За якими об'єктами били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - зазначив він.
Крім того, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Під прицілом - критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - зазначив він.
Також вчора пізно ввечері Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе "Шахед". Усього по Харкову було випущено 13 дронів. 11 з них були збиті силами нашої ППО.
"Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури міста. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - зауважив очільник області.
Вчора зранку ворог також завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджені адміністративні та виробничі будівлі. Поранення отримав чоловік 48 років. Він госпіталізований з вибуховою травмою, стан - середньої тяжкості.
Також протягом дня російські окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, що розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з рф. Зокрема під вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося без жертв та постраждалих.