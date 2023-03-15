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Окупанти завдали ракетного удару по Харкову
Зранку 15 березня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Харкову. В районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту, а тільки житлові будинки та міська інфраструктура
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих", - зазначив він.
За його словами, на місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що в районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту, а тільки житлові будинки та міська інфраструктура.
"В будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило", - повідомив Терехов.
Нагадаємо, останній раз російські загарбники обстрілювали Харків 9 березня під час масованої ракетної атаки. Тоді армія країни-агресора РФ випустила близько 15 ракет по Харкову та області, під прицілом були об‘єкти критичної інфраструктури.