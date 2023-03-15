Окупанти завдали ракетного удару по Харкову

Зранку 15 березня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Харкову. В районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту, а тільки житлові будинки та міська інфраструктура

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих", - зазначив він.

За його словами, на місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що в районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту, а тільки житлові будинки та міська інфраструктура.

"В будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило", - повідомив Терехов.

Нагадаємо, останній раз російські загарбники обстрілювали Харків 9 березня під час масованої ракетної атаки. Тоді армія країни-агресора РФ випустила близько 15 ракет по Харкову та області, під прицілом були об‘єкти критичної інфраструктури.