Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: частково зруйновано будинок, є жертва (ФОТО)

Російські окупаційні війська в ніч на 30 січня вдарили ракетою С-300 по житловій 4-х поверхівці в Київському районі Харкова.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Троє постраждалих отримали легкі ушкодження. На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару та дивом серйозно не постраждав", - зазначив він.

За його словами, внаслідок удару частково зруйновано будинок, жителів евакуювали.

У обласному управлінні ДСНС уточнили, що вибухом частково зруйновано дах і верхній поверх будинку. Також на місці виникла пожежа, її вже ліквідували.

Нагадаємо, окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область. Внаслідок обстрілів 28 січня були пошкоджені будинки, автомобілі та будівля підприємства.