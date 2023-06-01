Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: є два влучання

Сьогодні, 1 червня, армія-країни агресора РФ завдала ракетного удару по Харкову. Відомо про удар по Індустріальному району міста.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі міста Харків, усі профільні служби виїхали на місце", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, удари прийшлися по промисловому обʼєкту.

За його словами, обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями.

Також з-під завалів врятували жінку. Наразі лікарі надають їй медичну допомогу.

Зауважимо, минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Росіяни масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років та зазнала поранення та була госпіталізована жінка.