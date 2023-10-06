Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Харкові: загинула дитина

Вранці 6 жовтня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок ворожої атаки загинула дитина та 16 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова", - зазначив Синєгубов.

За його словами, внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків звернулися 16 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців.

Крім того, зафіксовано пошкодження авто та будівель.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі міста, в одному випадку - по житловому будинку.

"Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх", - повідомив Терехов.

Пізніше він додав, що 10-річну дитину під завалами житлового будинку знайшли мертвою.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкової ракетної атаки у Харкові сталося щонайменше шість “прильотів” у Слобідському районі міста.