Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області

Вночі 31 липня окупанти завдали ударів по Немишлянському району Харкова. Також по області окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі окупанти завдали ударів по Немишлянському району Харкова. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає", - зазначив Синєгубов.

За його словами, пошкоджена виробнича будівля. Горіло обладнання та готова поліграфічна продукція. Зафіксовані удари, попередньо, ракетно-зенітним комплексом С-300.

Крім того близько 17 години 30 липня внаслідок ударів у Київському районі Харкова виникла пожежа в господарчій споруді приватного сектору.

Також по області окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди, знову поля із врожаєм.

В Ізюмському районі унаслідок обстрілів кілька разів горіли хвойні підстилки в лісництві.

У Циркунах та Вільхівці горіли відкриті території та господарча споруда приватного сектору.

Протягом доби від обстрілів росіян отримав поранення 39-річний чоловік у Дергачівській громаді.

"Постраждав 37-річний комбайнер, який підірвався на міні у селі Вільхівка. Зараз його стан середньої тяжкості. Це далеко не перший нещасний випадок, тому вкотре просимо аграріїв: без перевірки вибухотехніками - не починайте роботу на полях, не ризикуйте життям!", - підкреслив Синєгубов.

За його словами, ворог продовжує поливати артилерійським вогнем позиції наших бійців, але вони їх не втрачають.

"Розвідувальні групи противників також відійшли під тиском ЗСУ. Зокрема у напрямку Нова Гусарівка – Гусарівка, силами розвідувальної групи, намагався уточнити розміщення позицій наших військ, успіху не мав, група відійшла", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 30 липня, російські окупанти двічі обстріляли Харків, у Слобідському районі міста загорівся навчальний заклад.