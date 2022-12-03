Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області

Російські окупаційні війська вночі 3 грудня вдарили ракетами по Запорізькій області, внаслідок чого пошкоджені будинки.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вночі ворог знову наніс удар по мирних територіях нашої області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель", - зазначив він.

За його словами, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, вночі 2 грудня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, влучивши по об‘єкту інфраструктури.