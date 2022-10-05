Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Сьогодні, 5 жовтня, армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює ППО", - зазначив Старух.

За його словами, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Якщо десь, бачите нерозірваний боєприпас, його залишки, не підходьте близько, не фотографуйте. Повідомте про знахідку рятувальникам за телефоном 101 або 112. Дотримуємось правил нерозголошення інформації", - закликав Старух.

Зазначимо, 3 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня російські окупаційні війська поцілили по Запоріжжю та передмісті чотирма ракетами С300.

Раніше повідомлялося, що вранці 30 вересня росіяни завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули 30 осіб та ще 88 були поранені.