- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти обстріляли Запоріжжя: ракета впала у двір багатоповерхівки
Вранці 7 жовтня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Одна людина зазнала поранень.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі", - зазначив очільник ОВА.
Відомо про одного постраждалого, у нього осколкові поранення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Йому вже надають медичну допомогу.
Детальна інформація щодо наслідків чергової ворожої атаки уточнюється.
Нагадаємо, 7 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала Запоріжжя безпілотними літальними апаратами іранського виробництва. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах міста.
Зазначимо, вранці 6 жовтня армія країни-агресора РФ завдала 7 ракетних ударів по звичайним житловим багатоповерховим будинкам у Запоріжжі. На даний момент вже відомо про 11 загиблих.