Окупанти обстріляли Запоріжжя: ракета впала у двір багатоповерхівки

Вранці 7 жовтня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Одна людина зазнала поранень.

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Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі", - зазначив очільник ОВА.

Відомо про одного постраждалого, у нього осколкові поранення.

Йому вже надають медичну допомогу.

Детальна інформація щодо наслідків чергової ворожої атаки уточнюється.

Нагадаємо, 7 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала Запоріжжя безпілотними літальними апаратами іранського виробництва. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах міста.

Зазначимо, вранці 6 жовтня армія країни-агресора РФ завдала 7 ракетних ударів по звичайним житловим багатоповерховим будинкам у Запоріжжі. На даний момент вже відомо про 11 загиблих.