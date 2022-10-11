Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Близько шостої години ранку 11жовтня армія країни-агресора РФ знову нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури", - зазначив Старух.

За його словами, інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

Зазначимо, останніми днями Запоріжжя під постійними ворожими обстрілами.

Так, вночі 10 жовтня окупанти випустили по місту 10 ракет. Знову було зруйновано багатоповерховий житловий будинок.

В ніч на 9 жовтня російські військові також обстріляли Запоріжжя. На цей час відомо про 17 загиблих.

А 7 жовтня через ракетний удар у Запоріжжі загинуло 18 осіб.