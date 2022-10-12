Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Вночі 12 жовтня армія країни-агресора РФ знову нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Цієї ночі ворог знову здійснив підступний нічний ракетний удар. По Запоріжжю і передмістях випущено близько семи ракет С-300", - зазначив Старух.

Він повідомив, що дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали.

Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів рятувальники дістали трьох людей. Жертв, на щастя немає.

Ще дві ракети впали в полі біля іншого села.

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, в результаті обстрілів в житлових будинках вилетіли вікна та двері.

Зазначимо, останніми днями Запоріжжя під постійними ворожими обстрілами.

Так, 11 жовтня 2 ворожі ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію.

А вночі 10 жовтня окупанти випустили по місту 10 ракет. Знову було зруйновано багатоповерховий житловий будинок.

В ніч на 9 жовтня російські військові також обстріляли Запоріжжя. На цей час відомо про 17 загиблих.

А 7 жовтня через ракетний удар у Запоріжжі загинуло 18 осіб.