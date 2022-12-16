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Події
Дата публікації

Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харківщини

Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харківщини

Під час масованої ракетної атаки 16 грудня окупанти завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.

"У Харкові другий день поспіль вибухи. Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об'єкт. Можуть бути проблеми з електрикою", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також за інформацією очільника області, є влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі.  Попередньо - без постраждалих.

Крім того, за словами Синєгубова, ворог протягом минулої доби наносив удари з танків та артилерії по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Фото 2 — Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харківщини

На Куп’янському напрямку окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове і Першотравневе.

У селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 60 м2.

"Біля 7 ранку в місті Куп’янськ російські загарбники нанесли ракетний удар по центральній міській лікарні. Попередньо комплексами с-300. Є пряме влучання в будівлю аптеки. Також пошкоджено інфекційного відділення лікарні. Жертв та постраждалих не виявлено", - зазначив Синєгубов.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, минулої доби загинула жінка 50 років. 

Автор:
Світлана Манько