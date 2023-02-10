Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова: у місті було близько 10 вибухів

Армія країни-агресора РФ завдала серію ударів по Харкову, поціливши в об’єкти критичної інфраструктури. У місті можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням.

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Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов

"О четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури", - зазначив Терехов.

Він попередив, що можуть бути перебої з електрикою, водо-та теплопостачанням.

Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюються.

За словами мера Харкова, всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано біля 10 вибухів.

"У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова. 4 ракети, попередньо С-300, влучили у об'єкт цивільної промисловості. Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав.