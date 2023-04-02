Окупанти завдали ударів по Харківській області, є жертви

Російські війська протягом минулої доби обстріляли щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківської області. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю агропідприємства.

Під ворожий вогонь потрапили Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти. У Куп'янському районі загинув 43-річний цивільний чоловік, повідомлє очільник області Олег Синєгубов.

Ще один чоловік 46 років отримав поранення і був гспіталізований у стані середньої тяжкості. У селі Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства і приватний будинок.

Окрім того у селі Довгалівка Ізюмського району, на власному подвір’ї 59-річний господар підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу. В області продовжуються роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 6,5 га території та знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів.

Напередодні росіяни в чергове завдали ударів по прикордонним селам Харківщини. Під обстріли потрапили населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.