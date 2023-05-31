Окупанти завдали удару двома керованими авіабомбами по Харківщині

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За йогот словами, внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлі, сталися пожежі. Також поранення зазнав 72-річний чоловік.

По смт Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю. Вибито вікна у будівлі освітнього закладу. Масштабних руйнувань та постраждалих немає.

Крім того, у селі Безруки Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Також у селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії на Куп'янському напрямку. Минулої доби росіяни вкотре спробували наступати в районі Масютівки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами", - повідомив Синєгубов.

Напередодні ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

Внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп'янського району, поранення зазнали 9 цивільних людей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.