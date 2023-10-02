Окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Куп’янську (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ 2 жовтня завдала удару по місту Куп’янськ Харківської області керованою авіабомбою.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Армія РФ завдала удару по місту Куп’янськ. Попередні дані - влучання керованою авіабомбою", - зазначив Синєгубов.

За його словами, пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення.

Як повідомив очільник області, на цю хвилину інформації про поранених немає.

Наразі підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки влучань.

Напередодні внаслідок удару фугасною авіабомбою по смт Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району були пошкоджені будинок та господарча будівля, сталися пожежі.