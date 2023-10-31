Окупанти завдали удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних українських містах і селах. Цієї ночі окупанти завдали удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

У Донецькій області ввечері ворог з артилерії обстріляв об’єкт енергетичної інфраструктури. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Як повідомили у ДТЕК, внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання однієї з ТЕС. Через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів, розташованого поряд зі станцією.

У компанії наголосили, що обійшлося без постраждалих.

Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали роботу з усунення наслідків. Як додають у ДТЕК, зараз вони докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців.

Також вже вдосвіта російські військові завдали удару по місту Селидове. Пошкоджено 17 приватних будинків та хлібозавод.

У Харківській області окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" смт Борова Ізюмського району пошкоджено 2 багатоповерхових будинки. А у селі Перовське Богодухівського району пошкоджено 3 приватні домоволодіння.

Крім того, у місті Куп’янськ обстрілом з РСЗВ пошкоджено 4 автомобілі.

У Дніпропетровській області ворог двічі атакував Нікополь з артилерії. Сталося займання 2 господарчих споруд, пошкоджені 8 приватних будинків, автомобіль, сонячні панелі та лінії електропередач.

По Херсонській області вночі російські військові завдали 14 ударів авіабомбами. У Херсонському районі постраждали 3 населені пункти: Микільське, Кринки та Іванівка.

За минулу добу противник здійснив 98 обстрілів Херсонщини, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

За добу зафіксовано 38 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.

Крім того, по Чернігівській області від опівночі ворог здійснив 2 мінометні обстріли прикордонного села Грем’яч.

Минулої доби військовослужбовці РФ гатили по Запорізькій області з усіх видів озброєння: зафіксовано 148 ударів по 27 населених пунктах.

Ворог здійснив ракетний удар по Запоріжжю, 22 БПЛА-атаки по Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці, Полтавці, Затишшю, Кам'янському, Малим Щербакам й Лук'янівському.

За добу надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, напередодні у небі над Дніпропетровською областю ППО збила дві ворожі ракети. Внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні загинула одна людина.