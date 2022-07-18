Окупанти завдали удару по Краматорську

Вранці 18 липня окупанти завдали удару з РСЗВ по Краматорську. Про це на Facebook написав мер Краматорська Олександр Гончаренко.

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"Гучний ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ", - написав він.

Нагадаємо, Збройні сили України минулої доби на Донецькому напрямку відбили штурм російської армії в районах населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне та Серебрянка. Зокрема, всі спроби штурмів у районах Кам'янки, Новомихайлівки та Вугледару українські воїни також звели нанівець – загарбники із втратами відійшли.