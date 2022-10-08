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Окупанти завдали удару по Кураховому: пошкоджено п'ятиповерхівки, є травмовані (ФОТО)
Внаслідок ракетного удару по місту Курахове Донецької області вранці 8 жовтня було травмовано трьох людей. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Ракетний удар по Кураховому завдали росіяни зранку. Внаслідок удару три людини травмовано, пошкоджено шість багатоповерхівок. На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція", - написав він.
Кириленко підкреслив, що зараз вся територія Донецької області знаходиться в зоні підвищеного ризику обстрілів: влучити може будь-куди і будь-коли. Він вчергове закликав мешканців не наражайти себе на небезпеку та евакуюватися.
Зазначимо, що раніше, за даними ОВА, внаслідок обстрілів у Кураховому було поранено одну людину в ніч на 30 вересня, а до цього місто було обстріляне з РСЗВ у ніч проти 24 вересня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
21 вересня в Кураховому загинули дві людини. Повідомлялося, що росіяни вночі завдали ракетного удару, влучивши у будинок. До цього місто обстрілювалося 8 вересня, але тоді постраждалих не було, лише був ушкоджений приватний будинок.