Окупанти завдали удару по лікарні та будинкам в Очакові

Російські загарбники 9 січня відкрили вогонь по Очакову Миколаївської області. Внаслідок атаки є постраждалі, декілька будівель зазнали руйнувань.

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Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, а також ОК "Південь".

Попередньо, до лікарні надійшло 8 поранених, з них 3 перевезено для лікування до Миколаєва. При цьому кількість постраждалих, яких госпіталізують, збільшується, зауважив Кім.

"Внаслідок обстрілу портової та міської інфраструктури Очакова ворожими реактивними системами залпового вогню, спричинено руйнування кількох адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню", — додали в ОК "Південь".

За інформацією Офісу Президента, під ворожий вогонь в Очакові загалом потрапили понад 100 будинків.

Раніше повідомлялося, що 4 січня, о 10:49 та 14:57 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади. Того ж дня о 18:35 під ворожими обстрілами були два населених пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритим територіям. Постраждалих немає.