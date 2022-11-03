Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 3 листопада окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі, а уПавлограді поцілили по промисловому підприємству.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Це була напружена ніч масованих атак. Вночі наші хлопці відправили на покій чергову зграю ворожих безпілотників. Оборонці з повітряного командування «Схід» знищили над областю 4 дрони - камікадзе “Shahed-136”. Збили їх над Нікопольським районом", - зазначив Резніченко.

Крім того, росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі.

За словами очільника ОВА, на місці влучання серйозні руйнування. Наразі там працюють усі служби.

Також у Павлограді окупанти поцілили по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи.

На Нікопольщині росіяни накрили «Градами» та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку.

У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь рятувальники вже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.

У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії.

За словами Резніченко, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, 2 листопада військові з повітряного командування "Схід" знищили над Дніпропетровською областю 6 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".