Окупанти завдали удару по одній із громад Київської області

Вночі 27 жовтня армія країни-агресора РФ завдала удару по одній із громад Київської області. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару.

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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Росіяни тероризують Київщину вночі. Маємо декілька прильотів в одній із громад області", - зазначив він.

За його словами, на місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає

"Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти. Працюємо", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, вранці 15 жовтня окупанти завдали ракетного удару по одному з районів Київської області.

А 13 жовтня близько 5 ранку армія країни-агресора РФ атакувала Київську область дронами Shahed-136 іранського виробництва.