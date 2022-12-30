Окупанти завдали удару по Харківській області, є загиблі

Російські окупаційні війська 30 грудня обстріляли село Катеринівка в Харківській області, є загиблі та поранені.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Окупанти завдали удару по населеному пункту. 2 людини загинуло, ще 2 - поранено", - зазначив він.

За його словами, на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 30 грудня армія країни-агресора РФ обстріляла місто Семенівка у Чернігівській області. Наразі відомо про 1 загиблого.