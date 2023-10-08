Окупанти завдали удару по Херсонщині, четверо людей отримали поранення

8 жовтня російські загарбники обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки травми середнього ступеня важкості отримав 72-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Також армія РФ завдала ударів по Херсону, ворожі снаряди впали поблизу церкви. Внаслідок цього троє літніх жінок отримали поранення.

Згідно з повідомленням, у них легкі травми і вони змогли самостійно звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 8 жовтня з артилерії обстріляли Херсон. Під ворожим обстрілом опинилися Корабельний та Суворовський райони міста. Через російську агресію травмовані 11 людей.

У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку.

Також серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста.