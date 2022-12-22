Окупанти завдали удару по Херсонській області: в одному з сіл пошкодили 10 будинків

Російські окупаційні війська 22 грудня відкрили вогонь по Херсонській області. Ціллю ворога стало село Станіслав.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Росіяни цілять по житловим будинкам. Фото: Telegram Тимошенка

Внаслідок атаки чоловік дістав поранення, йому надали медичну допомогу. Крім того, росіяни своїми атаками пошкодили 10 будинків місцевих мешканців.

Через удар російської артилерії у населеному пункті також пошкоджено електромережі та газопроводи.

"Тут вже почали ремонтні роботи, люди отримали матеріали, щоб максимально швидко прибрати наслідки пошкоджень", — запевнив Тимошенко.

Зазначимо, що російські окупаційні війська протягом доби 21 грудня 60 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Днем раніше, 20 грудня ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки.