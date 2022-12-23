Окупанти завдали ракетних та артилерійських ударів по Харківщині

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Цієї доби окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Окремо дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші", - зазначив очільник області.

За його словами, росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів.

У Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні.

Отримали поранення 4 працівників райлікарні - 3 чоловіків та 1 жінки. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю немає.

Обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Без постраждалих.

Крім того, у Харківській області залишаться високою мінна небезпека. У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній.

Зазначимо, протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення.