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Окупанти завдають ракетних ударів по Харкову: у місті лунають вибухи
Вранці 22 лютого армія країни-агресора РФ завдала ракетних ударів по Харкову. У місті пролунало декілька вибухів.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів", - зазначив Терехов
Він додав, що можливі ще пуски ракет з території Росії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Удари по місту підтвердив також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав жителів області перебувати в укриттях.
"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив Синєгубов.
Як повідомляє "Суспільне", у Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи.
Пізніше Синєгубов додав, що за попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури.
За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, легкі поранення отримали двоє людей.