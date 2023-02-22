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Окупанти завдають ракетних ударів по Харкову: у місті лунають вибухи

Окупанти завдають ракетних ударів по Харкову: у місті лунають вибухи

Вранці 22 лютого армія країни-агресора РФ завдала ракетних ударів по Харкову. У місті пролунало декілька вибухів. 

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

"Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів", - зазначив Терехов

Він додав, що можливі ще пуски ракет з території Росії.

Удари по місту підтвердив також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав жителів  області перебувати в укриттях.

"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив Синєгубов.

Як повідомляє "Суспільне", у Харкові  пролунало щонайменше чотири вибухи.

Пізніше Синєгубов додав, що за попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, легкі поранення отримали двоє людей.

Автор:
Світлана Манько