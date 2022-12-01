Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Харківщини, - ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі. Протягом доби росіяни постійно наносили артилерійські удари по населених пункту прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, є влучання по відкритих територіях", - зазначив він.

Під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади - горіли гаражі, пошкоджені фасади приватних будинків.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, 29 листопада у Козачій Лопані, що в Харківському районі, обстріли росіян зруйнували 4 квартири багатоквартирного будинку