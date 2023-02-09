Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Харківщини: зруйновано житловий будинок у Куп’янську

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область. Зранку 9 лютого загарбники завдавали ударів по місту Куп’янськ. Також загарбники завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні ворог активно обстрілює із мінометів та артилерії прикордонні населені пункти області, які розташовані неподалік лінії зіткнення", - зазначив він.

За словами очільника області, біля 9:00 ранку окупанти завдавали ударів по місту Куп’янськ. Внаслідок обстрілів майже зруйновано житловий будинок.

Також обстріли здійснювалися і у смт Дворічна.

Після 10:00 ворог бив з артилерії та мінометів по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Красне.

Крім того, біля 12:00 російські війська завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря.

Синєгубов повідомив, що жерт серед цивільного населення немає.

Зазначимо, 8 лютого у смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули 2 людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки.

Також окупанти 8 лютого обстріляли село Варварівка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки поранення отримали 69-річний чоловік та 66-річна жінка.