Окупанти збільшили кількість авіаударів по Харківщині: яка ситуація у регіонах (ФОТО)

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли близько 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині одна людина дістала поранення.

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Армія РФ обстріляла Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

Війська РФ вночі атакували з артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі російська армія знову цілила по Нікопольщині. До Марганецької громади прилетіло з півдесятка артснарядів. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив він.

На інших же територіях Дніпропетровщини, за словами Лисака, було тихо, минулося без обстрілів.

Окупанти випустили по Херсонщині 132 снаряди

За минулу добу противник здійснив 36 обстрілів, випустивши 132 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ та БпЛА, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та музей у Херсоні.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина дістала поранення.

Загарбники обстріляли близько 18 населених пунктів Харківщини

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти збільшили кількість авіаударів, протягом доби влучали по Малій Вовчі, Устинівці, Вільхуватці, Хатнє, Великому Бурлуку, Кам'янці, Колодязному, Синьківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному.

Внаслідок обстрілу с. Василівка Куп’янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок.

У Вовчанську пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття будівлі "ЦНАП". Також пошкоджено 4 приватних будинки.

Крім того, ворог завдав ударів КАБавми по с. Колодязне Куп’янського району. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.

Внаслідок ворожого обстрілу двома КАБами с. Горяне Куп’янського району пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню агропідприємства, знищено с/г техніку, є пошкодження електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан поряд розташованого житлового будинку.

Також внаслідок обстрілу м. Куп‘янськ пошкоджено приватний будинок.

Ворог обстріляв чотири громади на Сумщині

Цієї ночі російські війська здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це у Фейсбуці повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

“Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Есманьська та Середино-Будська громади”, - ідеться у повідомленні.

У Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовані шість вибухів.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів (два вибухи) та артилерії (10 вибухів).

В Есманьській громаді внаслідок мінометного обстрілу пролунали три вибухи.

На територію Середино-Будської громад загарбники скинули чотири міни.

20 населених пунктів Запорізької області були під ворожим вогнем

Минулої доби окупанти завдали 144 удари по 20 населених пунктах Запорізької області, повідомляє Запорізька ОВА.

Ворог здійснив 27 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці й Левадному, а також 6 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, Новоіванівки, Темирівки, Роботиного та Степового.

111 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Гуляйпільського, Білогір'я, Роботиного, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.

За добу надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків.

Росіяни ударили ракетою по Покровську

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 49 осіб, у тому числі 15 дітей, повідомляє Донецька ОВА.

Зазначається, що серед ночі росіяни ударили ракетою по Покровську — пошкодили 4 інфраструктурні об'єкти. В Авдіївці поранено 2 людини. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка.

Також обстріляні околиці Костянтинівської громади.

У Торецьку 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено будинок і об'єкт інфраструктури.