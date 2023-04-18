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Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: на їхніх бортах – до 24 "Калібрів"
Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".
Станом на 13:00 18 квітня там зафіксовано два надводні й два підводні ракетоносії. Вони можуть мати загальний залп до 24 ракет "Калібр".
Зауважимо, що ще станом на 11:00 Військово-морські сили ЗСУ повідомляли про три носії "Калібрів" у Чорному морі з залпом до 16 ракет. Загалом на той момент у цьому морі перебували 11 ворожих кораблів.
Крім того, ВМС інформували про один російський корабель в Азовському морі. А в Середземному морі фіксували до восьми ворожих суден, серед яких – чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 36 ракет.Підписуйтеся на наш YouTube канал