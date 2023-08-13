Окупанти здійснили авіаудар та обстріляли селище під Херсоном: є поранені (ФОТО)

Дві людини отримали поранення ввечері 13 серпня внаслідок обстрілів російською окупаційною армією селища Білозерка Херсонської області. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Зазначається, що в населеному пункті через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше 12 будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.

В свою чергу, на село Одрадокамʼянка Тягинської громади росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель. Потерпіли серед цивільних, за даними ОВА, немає.

Нагадаємо, що раніше у неділю внаслідок російського обстрілу в селі Широка Балка Станіславської громади загинуло подружжя разом з двома дітьми. П'ятим загиблим виявився 67-річний чоловік. Крім того, ще двоє людей загинули через обстріл в Станіславі.

Ще 13 осіб у різних населених пунктах, прилеглих до Дніпра, були поранені (по три - у Херсоні та Бериславі, по два - у Станіславі та селищі Комишани, по одному - у селах Велетенське, Золота Балка та Новокаїри). 14 серпня в Херсонській області оголосили день жалоби за вбитими.

За минулу ж добу окупанти здійснили на Херсонщині 61 обстріл, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, БПЛА та БМП-2. Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 13 снарядів. Троє мешканців регіону дістали поранення, зокрема в Понятівці Дар'ївської громади, а також у згаданій Одрадокам’янці.