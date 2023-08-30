Окупанти здійснили вісім авіаударів по Запорізькій області: у п’яти населених пунктах оголошено примусову евакуацію дітей

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 29 серпня ворожа армія завдала 106 ударів по 26 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за добу зафіксовано вісім авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, п'ять РСЗВ-обстрілів по Левадному, Малинівці, Темирівці, Полтавці й Новодарівці, а також БПЛА-атаки по Ольгівському та Кам'янському.

91 артилерійський обстріл прийшовся по території Темирівки, Новоданилівки, Затишшя, Білогір'я, Полтавки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню.

Як зазначив Малашко, під час ворожого артилерійського обстрілу Кам'янського поранення отримали чоловіки 38 та 40 років, а також 51-річна жінка. Постраждалих доставлено в лікувальну установу та надано необхідну медичну допомогу.

Крім того, за добу надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

"Закликаю евакуюватися з небезпечних територій, доки наші захисники не виженуть окупантів з рідної землі", - наголосив Малашко.

Як повідомили в Мінреінтеграції, у п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей.

Відповідне звернення Запорізької ОВА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Учасники засідання одноголосно проголосували за проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, що розташовані поблизу районів ведення бойових дій", - повідомили у відомстві.

Йдеться про п’ять населених пунктів: місто Гуляйполе, селище міського типу Степногірськ, а також села Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка.

Зазначається, що через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти буде примусово евакуйовано 54 дитини та 67 супроводжуючих (членів сімей).

Крім дітей, обов’язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах області.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ за добу 29 серпня 91 раз відкривала вогонь по території Запорізької області. Під ворожим вогнем були 30 населених пунктів.