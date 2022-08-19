Окупанти знищили на Донеччині ще два навчальних заклади

За минулу добу, 18 серпня, російські загарбники 24 рази обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті є загиблі на поранені серед мирного населення, зафіксовано руйнування 27 об'єктів цивільної інфраструктури.

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Про це 19 серпня повідомила пресслужба Нацполіції.

Під ворожий вогонь потрапили 16 населених пунктів: Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Залізне, Часів Яр, Миколаївка, Красногорівка, смт Північне, села Зеленопілля, Максимільянівка, Дружба, Пришиб, Озарянівка, Олександропілля, Первомайське.

В цих містах та селах загалом росіяни частково пошкодили або повністю зруйнували 27 цивільних об'єктів: 16 будинків, магазин, 2 навчальні заклади, господарчі споруди.

Російська армія вела вогонь по житловим секторам з авіації, РСЗВ "Ураган", артилерії, танків.

Попри активні бойові дії в регіоні евакуація мирних жителів з Донецької області триває. За останню добу евакуйовано 494 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 7500, серед них 1436 – діти, 357 – люди з інвалідністю.

Евакуація триває в обов'язковому порядку, тому що взимку в регіоні внаслідок руйнувань через війну не буде можливості опалювати житловий фонд. Людей вивозять до більш безпечних регіонів, де їм буде надано житло, гроші, одяг, засоби гігієни.

Зазначимо, що Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій озвучило список дій для громадян, які мають намір евакуюватись із Донецької області.