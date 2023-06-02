Окупанти знищили систему аварійного реагування на ЗАЕС

Представники Росатома, які незаконно перебувають на ЗАЕС вербують персонал, який немає відповідної кваліфікації. Вони розікрали важливі елементи системи і вивели з ладу комп’ютерну техніку. Окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності та реагування на ЗАЕС.

Про це повідомляє пресслужба Держатомрегулювання.

За розпорядженням окупаційної "адміністрації" було заблоковано передачу інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) Запорізької АЕС.

У повідомленні йдеться, що про дану ситуацію було поінформовано МАГАТЕ, однак Україна не отримала відповіді щодо можливих планованих заходів з боку Агентства для врегулювання цієї ситуації.

Окрім цього, російські загарбники чинять неймовірний тиск на персонал ЗАЕС, залякують працівників, проводять обшуки у приватних помешканнях співробітників станції, забороняють контакти із людьми, які перебувають на підконтрольній українському уряду території. При спробі людей покинути окуповану територію – не випускають та погрожують конфіскацією майна.

Відповідно до заяви Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, відомство буде здійснюватися постійний дієвий моніторинг дотримання цих п’яти принципів командою місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС та оперативне інформування з боку МАГАТЕ міжнародної спільноти і України про порушення цих принципів, у разі їх виникнення.

Відновлення систем ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС можливе лише за умови повної деокупації та демілітаризації станції. Воно потребує значних зусиль та ресурсів.