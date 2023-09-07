Окупанти знову атакували Одещину дронами: пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури

Вночі 7 вересня упродовж трьох годин армія країни-агресора РФ атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Постраждала одна цивільна людина.

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Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів", - зазначив Кіпер.

За його словами, внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

Крім того, постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.

Наразі на місці триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні служби.

Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ, 7 вересня російські загарбники атакували Сумську та Одеську області кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – тимчасово окупований Крим).

Усього зафіксовано пуски 33 безпілотників, в основному – у напрямку південних районів Одеської області.

За результатами бойової роботи сили і засоби Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищили 25 Shahed-136/131.

Атаки РФ на порти й зерносховища Одещини у вересні

У ніч на 6 вересня російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.

Вночі 4 вересня ворог зухвало і потужно знов атакував південь Одещини. Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-136» була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

Тоді 17 дронів збили сили ППО. Але зафіксували і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств

У ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська дронами атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 22 "шахеди" з 25.