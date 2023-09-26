Окупанти знову атакували припортову інфраструктуру Одещини: постраждали двоє людей

Війська РФ у ніч на 26 вересня атакували Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, українська протиповітряна оборона збила більшість дронів. Однак в Ізмаїльському районі відбулися влучання в припортову інфраструктуру.

Унаслідок російської атаки постраждали двоє водіїв вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого госпілталізували з важкою травмою руки.

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення та близько 30 вантажівок. Шість фур загорілися, рятувальники ліквідували пожежі.

Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 26 вересня 2023. Фото: Олег Кіпер / Telegram

Повітряна тривога: 26 вересня 2023

Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 26 вересня окупанти запустили 38 ударних безпілотників Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ і мис Чауда).

Українські військові знищили 26 апаратів. За маршрутом слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім поінформував, що в Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Наразі вогонь ліквідовано. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Також відомо, що вранці стався вибух у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що "приліт" стався по одному з підприємств міста.

Оновлено. Окупанти атакували "шахедами" й Черкаську область. Як повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, сили ППО збили чотири повітряні цілі противника. Однак росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт. Попередньо, потерпілих немає.