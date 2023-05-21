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Окупанти знову били по Херсонщині: є загиблі та поранені

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Фото: управління ДСНС у Херсонській області
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Фото: управління ДСНС у Херсонській області

Армія країни-агресора РФ протягом доби 20 травня 63 рази відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей загинули та ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог за минулу добу випустив 314 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації по Херсонщині.

Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази, випустивши 7 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області", - зазначив він.

Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілів Херсонщини двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, окупаційні війська протягом доби 17 травня 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію троє людей загинули,  восьмеро дістали поранення.

Автор:
Ніна Комащенко