- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти знову обстріляли Часів Яр: горять школа та будинки (ФОТО)
Російсьій війська ввечері 27 січня знову обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Часів Яр Донецької області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки. Про постраждалих інформація на даний час не надходила", - зазначив він.
Нагадаємо, що раніше у п'ятницю росіяни вже обстрілювали Часів Яр: тоді загинули дві людини, а ще принаймні п'ятеро буцло поранено. В результаті обстрілу житлового кварталу цього ж міста 23 січня загинула одна людина, двоє були поранені.
Така ж кількість постраждалих була внаслідок обстрілу за місяць до того, 22 грудня. Всього по місту тоді прилетіло близько 15 снарядів. А за місяць до цього, 22 листопада, у Часовому Яру було зафіксовано два прильоти у мікрорайон Східний: тоді поранення дістали дві людини, було пошкоджено чотири будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До цього місто стало сумнозвісним через удар російською армією по п'ятиповерхівці в середині липня, внаслідок якого та обвалилася: загинуло тоді біля 50 людей.