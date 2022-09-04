Окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область

У ніч проти 4 вересня окупанти повторно обстріляли Дніпропетровську область. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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За його словами окупанти тричі з "Градів" та артилерії вдарили по Нікополю, через що в місті сталася пожежа. Вогонь вдалося загасити, загиблих та поранених немає.

Через обстріл у Нікополі пошкоджено 5 житлових будинків.

Також окупанти обстріляли Марганецьку громаду, через що пошкоджено приватний будинок, склади та прохідна місцевого заводу.

В інших районах було спокійно.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня ЗСУ збили 5 ракет, які російські військові випустили містом Дніпро.