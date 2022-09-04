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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область
У ніч проти 4 вересня окупанти повторно обстріляли Дніпропетровську область. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
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За його словами окупанти тричі з "Градів" та артилерії вдарили по Нікополю, через що в місті сталася пожежа. Вогонь вдалося загасити, загиблих та поранених немає.
Через обстріл у Нікополі пошкоджено 5 житлових будинків.
Також окупанти обстріляли Марганецьку громаду, через що пошкоджено приватний будинок, склади та прохідна місцевого заводу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В інших районах було спокійно.
Нагадаємо, в ніч на 3 вересня ЗСУ збили 5 ракет, які російські військові випустили містом Дніпро.