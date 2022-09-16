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Окупанти знову обстріляли гідротехнічні споруди Кривого Рогу
16 вересня російські окупанти в черговий раз обстріляли гідротехнічні споруди у Кривому Розі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд", - зазначив Резніченко.
За його словами, рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів". Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Черговий ракетний терор росіян…", - підсумував очільник ОВА.
Нагадаємо, російські війська 15 вересня також обстріляли гідротехнічні споруди у Кривому Розі.
Нагадаємо, що 14 вересня російські війська здійснили масований ракетний обстріл Кривого Рогу, поціливши по греблі Карачунівського водосховища. Через неконтрольований витік біля 100 кубометрів води на секунду річка Інгулець почала виходити з берегів та затоплювати будинки на прилеглих вулицях.