Окупанти знову обстріляли Нікопольщину, є поранені

Армія країни-агресора РФ ввечері 11 листопада знову обстріляли Нікопольщину, двоє людей поранені.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Увечері росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили РСЗВ та важкою артилерією Марганецьку громаду", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілів поранені двоє чоловіків - 35 та 68 років. Їх госпіталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Він додав, що деталі обстрілу з’ясовуються.

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.