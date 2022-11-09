Окупанти знову обстріляли Нікопольщину, є жертва

Армія країни-агресора РФ знову обстріляла з "Градів" Нікопольщину на Дніпропетровщині, снаряд потрапив у житловий будинок.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили "Градами" по Марганецькій громаді. Убили одного місцевого мешканця. Російський снаряд прилетів прямо у житловий будинок", – зазначив він.

Резніченко додав, що деталі обстрілу з’ясовуються.

Нагадаємо, вночі 9 листопада армія країни-агресора РФ масовано атакувала дронами-камікадзе Дніпрпетровську область. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Також по Нікопольському району росіяни стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.