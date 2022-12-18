Окупанти знову обстріляли Нікопольщину: пошкоджені будинки

Російські окупаційні війська продовжують терор Дніпропетровської області. В ніч на 18 грудня окупанти п'ять разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти обстріляли три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

"У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу - він лишився лікуватися вдома. У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія", - зазначив Резніченко.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня окупанти обстріляли Нікопольщину, внаслідок чого пошкоджені будинки та лінії електропередач.