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Окупанти знову обстріляли Нікопольщину: пошкоджені лінії електропередач
Російські окупаційні війська продовжують терор Дніпропетровської області. В ніч на 17 грудня окупанти обстріляли Нікопольщину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку. Люди цілі. Пошкоджені будинки та лінії електропередач", - зазначив він.
Крім того, у Кривому Розі з-під завалів зруйнованого будинку, в який 16 грудня влучила російська ракета, дістали тіло 1,5-річного хлопчика.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"П’ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей", - повідомив він.
Нагадаємо, окупанти 16 грудня завдали ракетних ударів по кількох об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області.