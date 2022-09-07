Окупанти знову обстріляли Харків: загорілася будівля та автівки

Вночі 7 вересня армія країни-агресора РФ знову завдала ракетного удару по Харкову. Унаслідок обстрілу загорілася виробнича будівля та кілька автівок.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"О пів на першу ночі ракетний удар по Харкову. Поки що відомо про прильоти у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, там горять кілька авто та виробнича будівля", - зазначив Терехов.

За його словами, ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у одному з районів Харкова є пошкодження інфраструктури.

Про жертв чи постраждалих на цю хвилину інформації немає.

Нагадаємо, вранці 6 вересня окупанти нанесли ракетний удар по центральному району Харкова.

А вночі 6 вересня відбувся ракетний обстріл Індустріального району міста. Одна із ракет влучила у приватний житловий будинок. Загинула жінка.