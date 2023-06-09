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Події
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Окупанти знову обстріляли Херсон під час евакуації: постраждали троє людей

Херсон, знак
Херсон

Російські окупанти надвечір 9 червня обстріляли Херсон під час проведення евакуаційних заходів. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, обстріл стався близько 17:40.  Внаслідок російської атаки травмовані троє людей, серед яких –  неповнолітня дівчина.

Ворог пошкодив об'єкти цивільної інфраструктури.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, напередодні загарбники обстріляли Корабельну площу в Херсоні, де збиралися люди під час евакуації. Тоді війська РФ поранили вісьмох людей, зокрема двох працівників ДСНС, поліцейського, лікаря та волонтера з Німеччини. 

Загалом протягом доби 8 червня окупанти 44 рази відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію в регіоні загинули двоє людей, а 17 дістали поранення.

Автор:
Артем Ющенко