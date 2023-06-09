- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти знову обстріляли Херсон під час евакуації: постраждали троє людей
Російські окупанти надвечір 9 червня обстріляли Херсон під час проведення евакуаційних заходів. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, обстріл стався близько 17:40. Внаслідок російської атаки травмовані троє людей, серед яких – неповнолітня дівчина.
Ворог пошкодив об'єкти цивільної інфраструктури.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, напередодні загарбники обстріляли Корабельну площу в Херсоні, де збиралися люди під час евакуації. Тоді війська РФ поранили вісьмох людей, зокрема двох працівників ДСНС, поліцейського, лікаря та волонтера з Німеччини.
Загалом протягом доби 8 червня окупанти 44 рази відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію в регіоні загинули двоє людей, а 17 дістали поранення.