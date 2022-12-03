Окупанти знову обстріляли Херсон, поцілили в онкодиспансер

Армія країни-агресора РФ 2 грудня знову обстріляла житлові квартали Херсона. Зокрема, окупанти поцілили у онкологічний диспансер.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Рашисти обстріляли житлові квартали Херсона, через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог поцілив у онкологічний диспансер", - зазначив він.

За його словами, загалом за минулу добу, 2 грудня, окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонської області.

Через обстріли російських окупантів поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 1 грудня 42 рази обстріляли Херсонську область, внаслідок чого трое людей загинули, ще 7 отримали поранення.