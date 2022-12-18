Окупанти знову обстріляли Херсон: троє людей постраждало

Російські окупаційні війська знову вдарили по центру Херсона, є постраждалі.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові поранення, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога", - зазначив він.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, окупанти постійно обстрілюють Херсонську область. Так, за минулу добу, 17 грудня, окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Внаслідок обстрілів загинуло 3 людей, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.