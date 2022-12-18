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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти знову обстріляли Херсон: троє людей постраждало
Російські окупаційні війська знову вдарили по центру Херсона, є постраждалі.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові поранення, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога", - зазначив він.
На місці працюють екстрені служби.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, окупанти постійно обстрілюють Херсонську область. Так, за минулу добу, 17 грудня, окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Внаслідок обстрілів загинуло 3 людей, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.