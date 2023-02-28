Окупанти знову обстріляли Херсон: які наслідки

Російські окупаційні війська 28 лютого знову обстріляли Херсон. Є руйнування та жертва.

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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще одна постраждала.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 27 лютого окупанти 119 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли поранення отримали 3 мирні жителі.